Ladrões furtam dois veículos de empresa em Kaloré

Foi na madrugada desta terça-feira (21) em Kaloré.

O solicitante informou aos policiais que a empresa responsável pela segurança de seu comércio (Agro K), entrou em contato por volta das 03h da madrugada, informando que as portas da empresa estavam abertas e que ao chegar no local, verificaram que as portas da frente, o portão lateral do galpão e o portão do corredor tiveram os cadeados “estourados”, também notaram que os fios da internet e de uma câmera externa foram cortados, o disjuntor estava desligado e os cães de guarda pareciam entorpecidos.

Dentro do galpão haviam outros produtos de valores, mas levaram apenas os veículos sendo uma Fiat/Strada (Documento CRLV dentro) e uma motocicleta Triumph/Tiger 1200, com suas respectivas chaves e um capacete na cor preta.

Salienta a vítima que nada mais foi revirado pelos autores, demonstrando que possivelmente sabiam onde estavam as chaves dos veículos. A vítima informou que os veículos possuem seguro e que já havia entrado em contato com a seguradora.

Diante da situação, o solicitante foi orientado quanto aos procedimentos cabíveis.