A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 12h52 desta sexta-feira (17).

Conforme a PM, o ladrão seria um sujeito moreno, alto e usando camiseta preta, calça jeans, boné preto e calçado branco. No estacionamento do Supermercado Cidade Canção, ele entrou no veículo Hilux da vítima e subtraiu dinheiro e cartão do Banco do Brasil.