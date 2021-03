Jovem morre em queda de moto na PR-444

Um jovem motociclista de 26 anos sofreu uma queda na PR-444 em Arapongas e morreu. O acidente aconteceu por volta das 18h40 de quarta-feira (3).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, foi chamado, porém, quando a equipe chegou no local o rapaz já estava sem vida.

De acordo com o Samu, chovia no momento do acidente, o motociclista provavelmente perdeu o controle na curva, caiu na pista e o corpo dele atingiu uma placa de sinalização.

O Resgate da Viapar também prestou apoio na ocorrência. O Instituto Médico Legal, IML de Apucarana foi chamado.

As informações são do TnOnline