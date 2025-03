Jovem é preso após furtar desodorante em farmácia

Conforme a PM, na manhã desta terça-feira (4) a equipe policial foi acionada para deslocar até a Avenida Getúlio Vargas, em uma farmácia, onde segundo relatou a solicitante, um indivíduo alto, de cor parda, trajando shorts jeans e camiseta azul de time adentrou a loja e subtraiu um produto, sendo um desodorante da marca AXE, e fugiu tomando rumo ignorado.

A solicitante também disponibilizou imagens do sistema de monitoramento interno, onde foi possível confirmar tais características. Diante das informações, a equipe realizou buscas pelo centro da cidade, vindo a localizar o autor na avenida Getúlio Vargas, nas proximidades da outra farmácia da mesma rede.

Foi dada a voz de abordagem a pessoa de XXX 21 anos e na busca pessoal foi localizado o produto do furto.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão ao autor e encaminhado juntamente com o flagrante até a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para os procedimentos de praxe. Foi necessário fazer o uso de algemas conforme a súmula vinculante 11 do STF, devido o risco de fuga do autor.

.