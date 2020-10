Rapaz de Marialva morre após capotar carro na PR 317 em Maringá

Morreu neste domingo, 11, no Hospital Universitário de Maringá, o morador de Marialva, Yan Gonzaga da Silva, de 23 anos. Silva deu entrada no HU, após se envolver em um acidente de trânsito registrado na madrugada de domingo, na PR-317, próximo ao aeroporto de Maringá.

As informações a respeito do ocorrido, são poucas, mas a princípio o rapaz teria capotado um veículo Audi com placas de Marialva, e durante o capotamento foi ejetado do automóvel. O condutor foi socorrido pelas equipes de resgate, porém não resistiu aos ferimentos e morreu. Yan morava no Jardim Santa Luzia. O velório do rapaz acontece nesta segunda-feira, 12, na capela mortuária de Marialva e o sepultamento no período da tarde.

Por Leonardo Filho / Corujão