Jovem de 18 anos é morta pelo namorado em Arapongas

Uma trágica ocorrência foi registrada na cidade de Arapongas nesta segunda-feira (27), resultando na morte de uma jovem de 18 anos, cuja identidade ainda não foi revelada. De acordo com as autoridades policiais, o principal suspeito do crime é o namorado da vítima, um rapaz de 19 anos de idade. O incidente ocorreu durante a madrugada, na residência da jovem, localizada na Rua Azulão Verdadeiro, no Jardim Universidade.

Após receber um chamado, uma equipe da Polícia Militar (PM) compareceu ao local por volta das 2h50 da manhã. Ao chegar à residência, os policiais encontraram a jovem sem vida. Segundo relato da PM, o namorado da vítima estava ajoelhado sobre ela, que estava deitada em um colchão no chão. Durante a busca no local, os policiais encontraram o rapaz portando uma pistola calibre 380 carregada com 10 cartuchos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, entretanto, a mulher já havia falecido. A prima da vítima, que estava presente no momento do crime, testemunhou o ocorrido e relatou que ambas viviam juntas.

Segundo o relato da prima, a jovem havia saído com o namorado e, ao retornarem para casa, o rapaz começou a exibir a arma. Uma discussão surgiu entre o casal, culminando com um disparo realizado pelo namorado contra a mulher.

Na tentativa de se livrar das acusações, o rapaz pediu para que a prima afirmasse que se tratava de um roubo. Contudo, sua estratégia não deu certo, e ele foi preso e encaminhado para a delegacia local.

O corpo da jovem foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana para a realização dos procedimentos cabíveis.