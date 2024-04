Jandaiense conquista terceiro lugar no 3º Mundial de Queijos do Brasil 2024

A Jandaiense produtora de queijos Elzilene Dornelo de Oliveira Alegre participou do 3º mundial de queijos do Brasil trazendo bons resultados para Jandaia do Sul.

Apoiada pelo Departamento de Agricultura e Meio Ambiente e Vigilância Sanitária, a produtora Elzilene esteve em São Paulo, no período de 11 a 14 de abril, no 3º Mundial de Queijos do Brasil, realizado no Teatro São Paulo, onde conquistou a medalha de bronze com o seu queijo meia cura.

Elzilene Dornelo esteve nesta segunda feira (15) na prefeitura municipal de Jandaia do Sul onde expôs a medalha de Bronze conquistada e disse; “Estou muito orgulhosa por esta conquista e quero me preparar para produzir novas qualidades de queijos para participar do próximo concurso”.

