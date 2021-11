Jandaia fica encantada com a abertura do Natal Luz

A abertura oficial do Natal Luz 2021 aconteceu neste sábado (27) na Praça do Café. Houve show da cantora Keidma Juliana (de Rolândia), apresentação do Presépio Vivo da Oficina Dançarte e Cia das Artes Colo de Deus (de Jandaia do Sul), além da chegada mágica do Bom Velhinho e espetáculo Natal dos Sonhos com os artistas da Tangara Produções Artísticas.

Diversas autoridades marcaram presença e a apresentação ficou à cargo do radialista Donizetti Silva.

A programação dos espetáculos seguirá até o dia 19 de dezembro; já o Trenzinho do Papai Noel terá saída diária da Praça do Café, a partir das 19 horas, até o dia 23 de dezembro.

Fotos Atilio / Comunicação PMJS

VEJA TODAS AS FOTOS AQUI