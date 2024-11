Jandaia: PC localiza micro câmera em caixa eletrônico. Um homem foi preso

A Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul realizou, nesta segunda-feira (11), uma importante operação que resultou na desarticulação de uma quadrilha oriunda do estado de São Paulo, especializada em clonagem de cartões de crédito. A equipe policial atuou intensamente durante toda a tarde, monitorando uma agência bancária que havia sido alvo das atividades criminosas.

No momento em que um dos suspeitos tentou retirar o equipamento de clonagem do caixa eletrônico, os policiais efetuaram a prisão em flagrante. O dispositivo apreendido contava com duas microcâmeras que captavam as senhas digitadas pelas vítimas e filmavam os dados dos cartões dos clientes.

O suspeito foi conduzido e será autuado em flagrante pelos crimes de furto qualificado mediante fraude, desobediência e resistência.

