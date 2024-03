Com o prazo de filiações chegando ao fim, as lideranças partidárias articulam e buscam nomes para filiar e concorrerem as eleições para vereador, vice-prefeito e prefeito nas eleições de 2024.

O município de Jandaia do Sul, tem ao menos nove pré-candidatos a prefeito que estão articulando seus partidos e buscando nomes para candidatos a vereador.

Com esses nove pré-candidatos, a eleição em Jandaia do Sul começa a esquentar:

– O atual prefeito Lauro Junior filiado ao União Brasil.

– O ex prefeito Carneiro da Metafa filiado ao PSD do Governador Ratinho Junior.

– O ex prefeito Dito Pupio filiado ao MDB.

– Zé da gruta filiado ao PL.

– Miler Borba filiado ao PODEMOS.

– Edival Morador filiado ao PSB.

– Samuel Fiorucci filiado ao AGIR.

– Bruno Cavassani filiado ao PP.

– Bananinha filiado ao PT

.