Jandaia do Sul sedia Jogos Abertos do Paraná

Macrorregional dos Jogos Abertos do Paraná acontece em 4 cidades-sede

Os 64º Jogos Abertos do Paraná (JAPS) acontecem neste fim de semana, nos dias 2, 3 e 4 de setembro, em quatro cidades-sede: Irati, Jandaia do Sul, Floraí e Marechal Cândido Rondon.

Ao todo serão 2.835 pessoas de 104 municípios participando da competição. Os atletas competirão em 8 modalidades, sendo elas basquetebol, futebol 7, futsal, handebol, vôlei de praia e voleibol.

Os campeões da fase macrorregional se classificam para a fase final do JAPS, que acontece entre os dias 4 a 6 e 25 a 27 de novembro, nas cidades de Toledo, Cascavel e Apucarana.

Confira a programação do JAPS: www.jogosabertos.pr.gov.br/modules/fase_final/fase.php?fase=43&TipoDoc=2

Os Jogos Abertos do Paraná são uma realização do Governo do Estado do Paraná, por meio da Superintendência Geral do Esporte e conta com o apoio das Prefeituras Municipais das cidades-sede.