Jandaia do Sul recebe viaturas para as polícias Civil e Militar

Na sexta feira (03/09), o Deputado Estadual Do Carmo e Deputado Estadual Dr. Batista estiveram junto com o Governador Ratinho Junior, com o Secretário de Segurança Pública Coronel Marinho e com o Prefeito de Jandaia do Sul Lauro Junior, entregando uma viatura para a Polícia Militar e outra para a Polícia Civil em Jandaia do Sul.

A conquista teve o apoio do Diretor da Secretaria do Desenvolvimento Urbano do Paraná(SEDU), Lucio Tasso, que atendeu o pedido dos vereadores João Paulo Bosio (Presidente da Câmara), Ranzani, Claudinho, Serjão de Lima, Fabiano Goulart e Welton, que estiveram na Capital do Estado no dia 07/07/2021 fazendo a reivindicação, juntamente com o Prefeito Lauro Junior.

O Prefeito e Vereadores agradecem o empenho do Deputado Do Carmo, Dr. Batista e do amigo Lucio Tasso na conquista das duas viaturas Trailblazer.