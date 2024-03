Jandaia do Sul realiza mobilizações no dia “D” contra a dengue

Ministério da Saúde realizou “O DIA D”, um dia especial dedicado ao combate à dengue.

Jandaia do Sul também aderiu à mobilização nacional e dedicou o dia a conscientização ao combate ao mosquito Aedes Aegypti neste sábado (2).

A principal mensagem do Dia D de combate à dengue é reforçar o cuidado e a prevenção! É um movimento de reforçar as ações que já acontecem, uma continuidade ao trabalho de combate ao mosquito. O Brasil está unido contra a dengue – Governo Federal, estados e municípios – é uma missão de todos com toda a sociedade. Vamos agir juntos para eliminar os criadouros do mosquito. Hoje, a eliminação dos focos do mosquito é a única forma de prevenção e de interromper a transmissão da dengue em todo Brasil. Por isso, vamos todos fazer nossa parte nessa missão!

Cerca de 75% dos focos do mosquito Aedes aegypti estão dentro de nossa casa. Basta 10 minutos por semana de cuidado – vamos olhar e tampar as caixas d’água, não deixar água parada nos vasos de plantas, manter as vasilhas de alimentação e de água dos animais sempre limpas, deixar o quintal limpo e sem garrafas ou locais onde a água pode ficar acumulada.

Neste momento, em que vários municípios enfrentam situação de emergência causada pelo aumento de casos de dengue, é muito importante que todos estejam muito atentos aos sintomas: em caso de febre alta, dores nas articulações e atrás dos olhos, manchas vermelhas pelo corpo, procure um serviço de saúde. A hidratação, com muita água, deve começar imediatamente e o atendimento logo nos primeiros sintomas é fundamental para evitar que a doença se agrave. Não tome remédios por conta própria sem uma avaliação do serviço de saúde.

Conscientização para o combate ao Aedes aegypti, e você já vez a sua parte?

Tire 10 minutos e olhe o seu quintal e retire todos os possíveis focos do mosquito transmissor.

