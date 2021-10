Jandaia do Sul lança programa para acelerar inovação e empreendedorismo no Município

O Prefeito Lauro Junior, o vice-prefeito Fifa, o presidente da Câmara João Paulo Bosio e demais vereadores, apoiando a Governança de Inovação de Jandaia do Sul, lançaram nesta quinta-feira (21) o Programa Inova Jandaia que tem como objetivo estimular o empreendedorismo, a criação de empresas de tecnologia em nossa região e colocar Jandaia do Sul entre as cidades mais inovadoras do Estado do PR.

“O mundo está mudando em uma velocidade surpreendente e precisamos acompanhar essas mudanças. Não importa em qual negócio você atue, inovar não é mais escolha. Buscamos parceiros em cidades vizinhas para este programa, como o Sebrae e UFPR, pois não queremos limitar esse crescimento somente para Jandaia do Sul. É possível fazer um hub de inovação no Vale do Ivaí e vender produtos e serviços para mundo”, afirma o Prefeito Lauro Junior

Durante o evento, o responsável pela estratégia de startups do Sebrae Norte do PR, Eduardo Ribeiro, apresentou diferentes projetos que já estão em andamento em outras cidades e podem ser aplicados em Jandaia do Sul. Aconteceu também a palestra Gestão do Amanhã: tudo o que você precisa saber sobre Inovação, Gestão e Liderança, com Sandro Magaldi, considerado um dos melhores palestrantes sobre inovação e gestão da atualidade no Brasil. Magaldi é coautor do livro “Gestão do Amanhã”, o best-seller que mudou a maneira de pensar sobre gestão no Brasil, agora em sua décima segunda edição e com mais de 100 mil exemplares vendidos.

Ao final do evento, os membros da Governança de Inovação – Inova Jandaia, apresentaram o que já foi realizado no município este ano, como a aprovação da Lei de Incentivo à Inovação, e as próximas ações, que incluem cursos gratuitos de programação, o Programa Inova Território do Sebrae para formação de empreendedores e empresas de alto potencial e o Hackathon – maratona de startups que acontecerá na cidade no início do próximo ano.