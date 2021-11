Jandaia do Sul lança Programa Mais Café

O Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente lançou nesta quinta (25) o Programa Mais Café. O objetivo é fomentar a cafeicultura local e investir na qualidade e na inovação do café jandaiense. A ação teve grande adesão dos produtores locais e está sendo realizada em parceria com o Sebrae-PR e IDR.

O programa visa a sustentabilidade econômica, social e ambiental e, além disso, é uma alternativa de fundamental importância no processo de diversificação e enriquecimento para a agricultura familiar. Jandaia do Sul fica numa região com características para o plantio e a produção de café de categoria especial e com potencial para exportação.

“A qualificação do nosso café pode nos colocar entre as principais regiões produtoras do Brasil”, completa Geraldo Semensato, diretor do Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente.

“É muito importante ver que ainda podemos acreditar em ações que alavancam e valorizam o trabalho do produtor rural e, principalmente, resgatem a história da nossa região. A Praça do Café não tem este nome à toa. Vamos juntos com o prefeito Lauro Junior e o diretor Geraldo Semensato elevar a qualidade do nosso café e do nosso trabalho”, afirma a cafeicultora Rosangela Alves.