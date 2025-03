Jandaia do Sul Inicia Operação Tapa-Buracos para Garantir Mais Segurança nas Vias

Nesta quarta-feira, 12 de março, a Prefeitura de Jandaia do Sul deu início à Operação Tapa-Buracos, começando pelos pontos mais críticos da cidade. O objetivo é garantir que todas as ruas estejam em boas condições para o tráfego de veículos e pedestres, promovendo mais segurança e mobilidade para a população.

O prefeito Ditão Pupio ressaltou a necessidade desse trabalho e o compromisso da administração municipal:

“Sabemos da necessidade de manter as ruas bem conservadas, tanto para motoristas quanto para pedestres. Essa operação é fundamental para garantir mais segurança e qualidade de vida para os jandaienses. Seguiremos trabalhando com empenho para atender todas as regiões que necessitam desse serviço.”

O vice-prefeito Inei Heckert também acompanha a ação e reforça o compromisso da gestão municipal em oferecer melhorias constantes na infraestrutura da cidade.

A Prefeitura segue atenta às demandas da população e pede a colaboração dos moradores para identificar os locais que precisam de manutenção.

