Jandaia do Sul inicia hoje campanha de vacinação

Hoje (08) inicia a Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite no Município de Jandaia do Sul. A imunização é para as crianças com idade entre 12 meses a 5 anos incompletos (4 anos, 11 meses e 29 dias), incluindo as que já receberam as vacinas anteriormente. Acontece também a Multivacinação para Atualização da Carteirinha de vacinação para menores de 15 anos de idade.

A campanha de multivacinação prevê a atualização das carteirinhas de crianças e adolescentes menores de 15 anos, conforme o Calendário Nacional de Vacinação. São disponibilizadas doses que protegem contra diversas doenças como hepatite, tétano, difteria, meningite, febre amarela, sarampo, rubéola, caxumba, catapora, gripe e Covid-19, entre outras. A campanha vai até 09 de setembro, com o Dia D acontecendo no dia 20 de agosto.

Todas as unidades básicas de saúde (UBS) do Município estarão recebendo as crianças para a vacinação contra a poliomielite, ao contrário da campanha de multivacinação que deve ser feita SOMENTE nas UBS Lázaro de Paula Rodrigues e UBS Damásio Brito da Silva.

As UBS estarão atendendo as vacinações das 09 às 11 horas e das 13 às 16 horas. Lembrando que a vacinação contra a COVID-19 segue em horário diferenciado.

Os pais ou responsáveis devem apresentar a carteirinha de vacinação das crianças e adolescentes. É importante ressaltar que as campanhas de vacinação não interferem na vacinação contra a COVID-19, podendo ser aplicadas juntas na população, a partir de 03 anos de idade.