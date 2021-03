Jandaia do Sul inicia cadastramento de artistas da cidade

O Departamento de Cultura de Jandaia do Sul está cadastrando todos os artistas (pessoa física e jurídica) da cidade. Com isso, o departamento poderá organizar um calendário de atividades e eventos no município visando a valorização da arte, da cultura e dos talentos locais.

Acesse o link https://www.jandaiadosul.pr.gov.br/?meio=15842 e faça seu cadastro.