Jandaia do Sul estrutura política municipal de alfabetização com 65 profissionais

Organização envolve Departamento de Educação, administração central e sete unidades escolares da rede municipal

O município de Jandaia do Sul conta, em 2026, com uma estrutura de 65 profissionais envolvidos diretamente na Política Municipal de Alfabetização. A organização reúne profissionais do Departamento Municipal de Educação e Esportes, da administração central e das sete unidades escolares da rede municipal.

A estrutura tem como objetivo organizar as ações administrativas e pedagógicas voltadas ao processo de alfabetização, com acompanhamento, articulação, implementação, monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas nas escolas.

À frente do Departamento Municipal de Educação e Esportes está a diretora Claudia Rejane Hashimoto Nita, com jornada de 40 horas semanais.

Na administração central, a política conta com a assessora pedagógica responsável pelo Ciclo de Alfabetização, Eliandra Correia Jecker de Lima, e com a articuladora municipal da Política de Alfabetização/RENALFA, Glaucia Regina de Carvalho Laurentino. Ambas possuem jornada de 40 horas semanais.

Unidades escolares

A rede municipal possui sete unidades escolares, que integram a estrutura da Política Municipal de Alfabetização. O quadro é formado por sete diretores, 11 coordenadores pedagógicos, 20 professores da pré-escola Infantil 4 e 5 e 24 professores alfabetizadores do 1º e 2º anos.

Entre os professores da pré-escola, 13 possuem jornada de 40 horas semanais e sete de 20 horas. Já entre os professores alfabetizadores do 1º e 2º anos, são 21 profissionais com jornada de 20 horas e três com 40 horas semanais.

A composição das unidades escolares inclui duas escolas com atendimento ao 1º e 2º anos do Ensino Fundamental; três escolas que atendem ao Infantil 4 e 5 e também ao 1º e 2º anos do Ensino Fundamental; além de dois Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), com atendimento ao Infantil 4 e 5.

A estrutura também prevê o Comitê Estratégico Municipal da Política Municipal de Alfabetização, responsável por atuar como instância consultiva, propositiva, articuladora e de acompanhamento.

De acordo com o organograma, a estrutura foi organizada considerando os quantitativos, jornadas e profissionais que compõem a política no exercício de 2026, fortalecendo a organização das ações de alfabetização na rede municipal de ensino.