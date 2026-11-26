Reconhecimento destaca o município pelas condições de vida da população e pelos resultados alcançados na gestão pública municipal

Jandaia do Sul está entre os três municípios finalistas na categoria Qualidade de Vida do Prêmio IGMA 2026 – Índice de Gestão Municipal Aquila, reconhecimento que valoriza o desempenho das administrações municipais e os resultados das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento das cidades e ao bem-estar da população.

O Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA) é uma ferramenta de avaliação da gestão pública que considera indicadores relacionados a diferentes áreas da administração municipal, permitindo identificar boas práticas e resultados que contribuem para o desenvolvimento dos municípios.

Estar entre os três finalistas na categoria Qualidade de Vida representa um importante reconhecimento para Jandaia do Sul, destacando a importância dos investimentos e das ações desenvolvidas em áreas essenciais, como saúde, educação, infraestrutura, assistência social, esporte e desenvolvimento econômico.

O prefeito Ditão Pupio destacou a importância da conquista para o município. “Receber esse reconhecimento é uma honra e mostra que estamos no caminho certo. Jandaia do Sul é uma cidade boa para se viver, e trabalhamos diariamente para que nossa população tenha cada vez mais qualidade de vida, oportunidades e acesso a serviços públicos de qualidade. Essa conquista é de todos os jandaienses e de cada servidor que contribui para o desenvolvimento do nosso município”, destacou o prefeito.