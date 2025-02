Jandaia do Sul é contemplada com novo ônibus escolar e segue em busca de mais avanços

O prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, e o vice-prefeito Inei Heckert estiveram na cerimônia de entrega dos novos ônibus escolares do programa Caminho da Escola, realizada às 9h desta segunda-feira (10) no Parque da Ciência Newton Freire Maia, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Na ocasião, os gestores municipais receberam oficialmente um dos veículos que será destinado ao transporte dos estudantes de Jandaia do Sul, reforçando o compromisso da administração com a segurança e o conforto dos alunos. A aquisição faz parte de um investimento estadual que beneficia 97 municípios, com um total de 113 novos ônibus escolares, fortalecendo o transporte escolar em diversas regiões do Paraná.

Após o evento, o prefeito e o vice-prefeito permanecem em Curitiba para alinhar mais algumas demandas no Palácio Iguaçu, visando novas melhorias para o município.

