Jandaia do Sul continua intensificando ações no combate a dengue

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Saúde – Setor de Vigilância Epidemiológica, no período de agosto de 2023 até o dia 03 de janeiro de 2024, registrou 749 notificações de casos suspeitos de dengue e 473 resultados positivos; estando o município em situação de epidemia.

Para combater o mosquito da dengue, o município tem realizado, através da equipe de endemias, visitas domiciliares com orientações para a população, notificações, ações de limpeza em parceria com o setor de limpeza pública, vistorias em pontos estratégicos ( borracharias, ferro velho, reciclagem entre outros), bloqueio mecânico para eliminação de criadouros e pulverização com uso de inseticida com bomba costal nas localidades que iniciaram os casos positivos. Além disso, está sendo realizado cinco ciclos de fumacê (inseticida) na parceria com o Estado ( através da 16ªRegional de Saúde) em todo o município e com previsão para ser realizado mais dois ciclos adicionais.

Combater a dengue é um compromisso e responsabilidade de toda a população. Com atitudes simples e responsáveis, cada um pode fazer a sua parte. Não acumulando lixo nos quintais, verificar se não tem algum recipiente que possa armazenar água e vir a se tornar um criadouro do mosquito, manter as caixas de água vedadas, dentre tantos outros cuidados que podem evitar a proliferação do mosquito.