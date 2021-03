Jandaia do Sul conta com mais 25 leitos para atendimento da Covid-19

O Governo do Estado do Paraná, em parceria com o Hospital Nossa Senhora de Fátima e o Município de Jandaia do Sul, abriu nesta quarta-feira, 17 de março, vinte e cinco (25) novos leitos estruturados para o atendimento de pacientes com Covid-19.

“Seguimos trabalhando em parceria com o Estado e com a Câmara de Vereadores para que os jandaienses tenham estrutura adequada e suporte para o tratamento da Covid-19. Vivemos o momento mais preocupante da pandemia e precisamos olhar esta situação como prioridade”, afirma o prefeito Lauro Junior.

Uma ala isolada para atendimento dos casos de Covid-19 foi montada no Hospital Nossa Senhora de Fátima com equipe exclusiva e completa para acolher pacientes com baixa complexidade respiratória.

A cidade de Jandaia do Sul conta ainda com o Centro de Tratamento da Covid-19 (CTC), que funciona 24 horas e é o local para o primeiro atendimento de pacientes com sintomas da doença, e com o Hospital de Campanha que está estruturado com dez (10) leitos, totalizando trinta e cinco (35) leitos para a Covid-19 no município.