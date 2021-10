Jandaia do Sul Campeã Paranaense de Kung Fu

A Associação Chi Lum Tao representou Jandaia do Sul no XXIV Campeonato Paranaense de Kung Fu realizado dia 9/10 na cidade de Rio Negro.

Os 12 atletas treinados pelo Mestre Marco Aurélio trouxeram para casa 17 medalhas de ouro, 04 medalhas de prata e 02 medalhas de bronze.

As 23 medalhas foram conquistadas na modalidade de wushu competitivo, o estilo olímpico do kung fu. Parabéns aos atletas:

Hewerton Alves – ouro Nandao (facão do sul); ouro Nangun (bastão do sul); ouro Duilian (luta); prata Nanquan (mãos do sul).

Andrei Garcia – ouro Nandao (facão do sul); prata Nangun ( bastão do sul); bronze Nanquan ( mãos do sul).

Yago Garcia – ouro Duilian (luta); ouro Nanquan ( mãos do sul); prata Nanquan (mãoa do sul).

João Vitor – ouro Nangun ( bastão do sul); ouro Nandao (facão do sul) ouro Nanquan (mãos do sul).

Vitor Gabriel – ouro Nandao (facão do sul); ouro Nanquan ( mãos do sul); prata Nangun ( bastão do Sul).

Marcos Henrique – ouro Duilian (luta).

Pedro Henrike – Dulian (luta).

Yasmim Gomes – ouro Duilian (luta).

Izadora Alves – ouro Duilian (luta).

Camila Correa – ouro Duilian (luta)

Jonathan Rodrigues. – ouro Duilian (luta).

Carlos Daniel – Bronze Nanquan (maos do sul)