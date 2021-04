Jandaia do Sul agora conta com médico ortopedista em todas as UBS´s

A partir desta semana, as Unidades Básicas de Saúde de Jandaia do Sul e do Distrito São José passam a contar com um médico ortopedista. Dr. Guilherme de Carvalho estará atendendo de segunda a sexta-feira de acordo com o seguinte cronograma:

Segunda-feira: Wilson Nogueira (Distrito São José)

Terça-feira: Massahiro Oga

Quarta-feira: Damásio Brito da Silva

Quinta-feira: Maria Borba

Sexta-feira: Lázaro de Paula Rodrigues

“Queremos levar mais qualidade e conforto para nossos cidadãos jandaienses , priorizando a saúde e bem estar da população” , diz o prefeito Lauro Junior.