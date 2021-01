Jandaia contará com uma nova escola de dança

É com imensa alegria que divulgamos a nova escola de dança da cidade de Jandaia do Sul, Brisé Volé, que se localiza na Rua Newton Marques da Silva, 163, esquina com José Maria de Paula – Centro, onde, iniciará suas atividades a partir de fevereiro 2021, com inúmeras modalidades, dentre elas Baby Class, Ballet Clássico, Jazz Dance, Dança do Ventre, Contemporâneo, Jazz Adulto Fitness, e Fit Dance.

Com enorme prazer que convidamos a todos vir prestigiar o início deste momento!

A inauguração está prevista para Janeiro e as matrículas estarão abertas à partir do dia 12 de dezembro de 2020 (sábado).

Contato (43) 98802-9546.

Vem voar e dançar juntos neste sonho!