Isso É Churrasco OnFire, da dupla Fernando e Sorocaba, desembarca em Jandaia do Sul

O evento gastronômico referência no país acontece no dia 21 de maio, na Sociedade Rural, a partir das 15h

Fernando e Sorocaba levam o Isso É Churrasco OnFire para Jandaia do Sul, no Paraná. O evento será no dia 21 de maio, a partir das 15h, na Sociedade Rural, no Festival da Cachaça.

O Isso é Churrasco OnFire, além de um show especial de Fernando e Sorocaba, uma das maiores duplas da atualidade, contará com um open churras de carnes nobres comandado por grandes chefes de churrasco.

O teamOnFire está preparado para mostrar ao público toda a alquimia presente no ato de fazer churrasco. O evento contará com open de picanha, costela, brisket, ancho, hamburguer e acompanhamentos comopão de alho, farofa e deliciosas sobremesas.

“Essa é a segunda vez que iremos levar o Isso É Churrasco OnFire para Jandaia do Sul e estamos felizes demais. Será um show muito especial e com uma interação incrível! Estamos esperando vocês para mais uma tarde especial com muita música, comida boa e muita diversão em Jandaia do Sul”, conta Fernando.

Conheça um pouco mais sobre o Isso É Churrasco OnFire: https://www.youtube.com/watch?v=peGWwGFFwPQ.

“Esse projeto é a realização de mais um sonho, e estamos felizes demais com o resultado. Buscamos inovar sempre e trazer o melhor para o nosso público. Esperamos todos vocês para curtir churrasco e muita música! Hoje o Isso É Churrasco OnFire é o maior evento gastronômico do Brasil e é só começo”, complementa Sorocaba.

São mais de 40 edições, todas com público máximo e para esse ano estão previstas 40 edições em todo o país! O projeto inédito foi criado pela dupla em 2019 e retomado em 2021 no pós-pandemia, e vem ganhando fãs e admiradores por onde passa. No Isso É Churrasco OnFire já foram consumidos mais de 50 mil kg de proteínas e passaram pelo evento mais de cem mil pessoas.

O Isso É Churrasco OnFire é o maior evento gastronômico do Brasil em público e você não pode perder a segunda edição do Isso é Churrasco OnFireem Jandaia do Sul. Os convites estão à venda e custam a partir de R$ 190,00: https://www.alphatickets.com.br/Detalhes.aspx?event=7620A366-6BCD-4C5B-9113-F53C56451DC9&hostname=&dt=20230417090029.

Isso É Churrasco OnFire: Experiências únicas e inéditas em um evento gastronômico e musical inesquecível!

– Isso É Churrasco OnFire Jandaia do Sul

Data: 21 de maio

Local: Sociedade Rural de Jandaia do Sul – Rodovia BR 376 SN KM 2 – Jandaia do Sul/PR

Ingressos:https://www.alphatickets.com.br/Detalhes.aspx?event=7620A366-6BCD-4C5B-9113-F53C56451DC9&hostname=&dt=20230417090029

Abertura: 15h

Classificação: Livre