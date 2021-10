O Departamento de Educação e Esportes da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul comunica que estão abertas as inscrições para a escolinha de futebol e futsal do Projeto Esporte para Todos nas categorias:

06 a 08 anos e 09 a 11 anos: FUTSAL.

12 a 14 anos e 15 a 17 anos: FUTEBOL.

Os interessados devem comparecer à Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul no Departamento de Esportes com os documentos pessoais do responsável, da criança e comprovante de residência.