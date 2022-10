Estão abertas as inscrições para o curso de modelagem e henna para sobrancelhas. O curso é gratuito, oferecido pela Prefeitura Municipal em parceria com o SENAC e acontecerá de 24/10 à 03/11, das 14:00 às 17:00 horas, no Rotary.

As inscrições podem ser realizadas na APMI, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 1116 – fundos. É necessário levar RG, CPF e comprovante de endereço, a idade mínima é de 16 anos. As vagas são limitadas.

Maiores informações pelo WhatsApp; (43) 9 9652-7799.