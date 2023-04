Indivíduo teria se jogado de veículo em movimento na Rodovia do Milho

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 16h25.

Conforme a PM, após solicitação de populares relatando que no local um indivíduo havia se jogado de um veículo em movimento, os policiais foram até a Rodovia do Milho, onde visualizaram um homem caído ao solo as margens da rodovia, e ao lado sua namorada, de 19 anos. Conforme relato dela, estavam em deslocamento sentido de Novo Itacolomi para Cambira quando sem motivo algum seu namorado que estava de passageiro saltou do veículo em movimento.

O homem foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital da Providência em Apucarana.