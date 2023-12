Indivíduo é preso com drogas em Kaloré

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Kaloré às 22h15 desta quinta-feira (30) na Rua Onice Melo Souza.

Conforme a PM, a equipe policial realizava patrulhamento quando avistou um veículo VW Gol prata, que ao visualizar a viatura policial mudou abruptamente a direção em que seguia, o que despertou a suspeita da equipe que decidiu por proceder à abordagem.

Foi dada voz de abordagem ao condutor, que estava sozinho no veículo, o qual acatou a ordem. Já em posição de revista, foi realizado a busca pessoal e localizado no bolso esquerdo de sua bermuda, cinco enpendorf de substância análoga à cocaína, prontos para comercialização. Já na busca veicular foi localizado, um cigarro de maconha, pronto para o consumo.

Diante dos fatos o mesmo foi indagado sobre a posse do entorpecente o qual, não soube informar onde havia adquirido e relatou para a equipe que no interior de sua residência havia mais entorpecentes.

A equipe deslocou até a residência do indivíduo e fez contato com sua mãe, a qual informou que desconhecia a existência do entorpecente e convidou a equipe para verificar o interior da residência. Vale ressaltar que o abordado informou para equipe o local em que estava armazenado o restante da substância, e foi localizado em cima do seu guarda-roupa, enpendorf de substância análoga à cocaína, 61 unidades enpendorf vazios, substância análoga à maconha, totalizando 9 gramas de substância análoga à cocaína e 2,8 gramas de substância análoga à maconha.

Foi dada voz de prisão ao mesmo e encaminhado para delegacia de polícia para devidas providências legais e o veículo, como não possuía pendências administrativas, foi liberado para sua mãe.