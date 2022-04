Indivíduo é preso após ameaçar policiais em evento esportivo

Conforme determinação do comandante da 2ª Cia de Polícia Militar/10BPM, a equipe policial deslocou até o ginásio de esportes da faculdade Fafijan em Jandaia do Sul, atualmente sendo usada pela Universidade Federal, a fim de garantir a ordem e segurança durante evento de Jogos Escolares e coibir a prática de delitos tais como o tráfico de entorpecentes no local.

Durante o transcorrer do evento vários indivíduos conhecidos no meio policial pela prática de diversos crimes, dentre eles, tráfico, uso de drogas, furto e roubo foram visualizados na entrada do referido ginásio fazendo uso de cigarros, momento que a equipe policial iniciou o procedimento de abordagem no intuito de orientar os mesmos a se afastar do referido local que na ocasião estava sendo frequentado em sua grande maioria por crianças, momento que o indivíduo já conhecido pela prática de crimes se alterou contra equipe desobedecendo advertências e ao ser novamente advertido a respeito da conduta ao fumar perto das crianças, ameaçou a equipe de morte dizendo ” isso não vai ficar assim, você não está mexendo com moleque, nós vamos se encontrar”, se evadindo em meio aos demais.

Ele foi perseguido em via pública após fuga e detido, recebeu voz de prisão pelo crime de ameaça e foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.

Foi necessário uso de algemas para garantir a segurança da equipe e do próprio preso conforme súmula vinculante Nº 11 do STF. Também foi necessário uso de agente de pimenta, composto oleosina de capsaicina (OC) para conter XXXX e dispersar seus amigos que estavam alterados, esses não sendo possível abordagem e qualificação devido ao grande número.