Indivíduo danifica brinquedo e ameaça crianças em parquinho

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 11h05 da manhã deste sábado (6).

Conforme a PM, a equipe foi acionada para deslocar no endereço, que segundo transeuntes e frequentadores do local, haveria um cidadão completamente nu em meio a um parque infantil na praça da igreja matriz da cidade de Jandaia do Sul.

A equipe de pronto deslocou até o local e visualizou o indivíduo que estava vestindo apenas um shorts, sem camisa. Cidadão esse que hora antes já havia sido abordado pela equipe policial, pois estava causando perturbação na rodoviária.

O homem estava completamente embriagado, ameaçando com um cabo de vassoura frequentadores do local, inclusive crianças que ali estavam brincando no parque e também danificou um dos brinquedos.

O indivíduo apresenta vasto histórico criminal por ameaça, lesão corporal, descumprimento de medida protetiva e estava extremamente agressivo efetuando socos na parede o que gerou uma lesão leve em sua mão direita, sendo necessário que a equipe policial utilizasse agente pimenta, neutralizando o cidadão momentaneamente para que fosse realizado o processo de imobilização e algemamento.

Na sequência foi realizado o processo de descontaminação do autor e encaminhado para delegacia para os procedimentos cabíveis.