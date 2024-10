Na tarde desta segunda-feira (28) um incêndio o pátio de veículos apreendidos do Detran, que fica no 10º Batalhão de Polícia Militar, em Apucarana.

Mais de 100 veículos estavam no local no momento do incêndio e pelo menos 60 teriam sido totalmente consumidos pelo fogo.

O fogo teria iniciado em um dos veículos e depois se espalhado para os demais.

Os bombeiros combateram as chamas.