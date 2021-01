Implante é opção segura para voltar a ter dentes fixos

Paciente não fica sem dente enquanto aguarda a implantação dos novos dentes

A agricultora, de Kaloré, Marlete Roman Meloqueiro, de 54 anos, resolveu colocar implante com o objetivo de melhorar a qualidade de vida. Ela fazia parte de um grupo de 16 milhões de brasileiros que vivia sem nenhum dente natural, segundo o Instituto de Geografia e Estatística (IBGE).

Marlete, aos 14 anos, foi orientada a extrair todos os dentes ao invés de tratá-los. “Era comum naquela época extrair os dentes das pessoas sem necessidade, diferente de hoje”, afirma.

“Depois que coloquei os implantes, mudou muito. Antes tinha vergonha de tirar a minha prótese para higienizar. Depois que coloquei os implantes, o meu sorriso ficou mais bonito e a minha mastigação também melhorou. Foi o melhor investimento que fiz para mim”, garante a agricultora.

Marlete comenta que tinha vários medos, como ficar com os dentes grandes, ficar sem dente durante todo o período do tratamento e sentir dor, o que não ocorreu. “Ficou bem natural. Enquanto aguardava a colocação dos implantes, usei próteses e também não senti dor”, revela.

A dentista da Oral Implants, de Jandaia do Sul, Nathália Pella, observa que as preocupações da Marlete são comuns. “Muitas pessoas ainda sentem medo, mas é porque desconhecem como é feito o tratamento de implantes. Durante todo o procedimento é usado anestesia e também orientado, quando necessário, o uso de medicamentos”, afirma a profissional.

“Além disso, a prótese definitiva, que vai sobre o implante, é feita sob medida para o paciente, respeitando a sua fisionomia, o que resulta num sorriso harmônico e natural”, garante a dentista da Oral Implants.