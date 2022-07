Idoso é roubado na rodoviária de Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (8).

Conforme a PM, o solicitante que é guarda da rodoviária, relatou que um senhor de 67 anos, foi assaltado por volta das 02h20 da manhã desta sexta-feira (8).

Uma pessoa conhecida teria ido até a vítima, lhe desferindo um tapa no rosto, subtraiu sua carteira e se evadiu. A vítima disse que na carteira haviam documentos e algum dinheiro. O mesmo foi devidamente orientado.

Foram realizadas rondas no intuito de localizar o autor, o qual já é conhecido no meio policial pelo crime de furto, porém no momento ele não foi encontrado.