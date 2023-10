Idoso de 74 anos morre após casa pegar fogo em Sarandi

Um idoso de 74 anos morreu queimado durante um incêndio que atingiu a residência que ele morava. A fatalidade foi registrada na Rua Barão do Rio Branco, no Jardim Cometa em Sarandi, região metropolitana de Maringá.

Antônio Rodrigues da Silva, morava sozinho no local. Conforme informações da Polícia Militar e de vizinhos, por volta das 23h30 de sábado (7), a casa do idoso pegou fogo. Imediatamente acionaram o Corpo de Bombeiros que foi para o local. As equipes combateram o incêndio, porém o morador não foi encontrado. Vizinhos e conhecidos do idoso, ligaram para seus familiares, mas não obtiveram êxito no retorno.

Neste último domingo (8), ao ver as mensagens e ligações, o filho do aposentado foi até a residência do pai. Ao chegar no imóvel ele tomou conhecimento do ocorrido. Juntamente com alguns vizinhos, o filho adentrou a residência, e durante uma varredura encontraram o corpo do homem. O idoso estava caído na cozinha, em meio aos escombros. Ele trabalhava coletando materiais recicláveis. O imóvel não possuía energia elétrica e o morador usava velas. O corpo dele foi encaminhado para o IML de Maringá.

Corujão Notícias