Identificadas vítimas fatais de Maringá que morreram em SC

Foram identificadas as vítimas que morreram em um grave acidente automobilístico, registrado na na noite deste sábado (6), em São Francisco do Sul (SC). Os amigos, dois dentistas de Maringá e uma médica veterinária da cidade de Paiçandu, ocupavam um carro que despencou de uma ponte e caiu dentro de um rio.

As vítimas fatais são; Vinicius Castro Leal, de 28 anos, (dentista), Renata Leite Martins Bazarin, de 28 anos, (dentista), ambos de Maringá, e a médica veterinária Thamara Pazetto Fuzari, de 27 anos, natural de Paiçandu.

Os corpos serão transladados para a região noroeste do Paraná ainda neste domingo (07).

O acidente

Três pessoas morreram afogadas na noite de sábado (6), após um VW Jetta com placas de Joinville perder o controle e cair no Rio Monte Trigo, em São Francisco do Sul, norte de Santa Catarina.

CONTINUE LENDO NO TNONLINE https://tnonline.uol.com.br/noticias/parana/identificadas-vitimas-fatais-de-maringa-que-morreram-em-sc-557688?d=1