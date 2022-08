IBGE abre novas vagas para Jandaia do Sul e região

Foi aberto novo edital (2022/18) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para preenchimento de vagas de recenseadores pra Censo Demográfico 2022, que já iniciou em todo Brasil. As oportunidades abrangem vários municípios do país, incluindo Jandaia do Sul, Bom Sucesso, Kaloré e Marumbi. Inscrições vão até dia 29 de agosto. Interessados podem obter mais informações nos postos de coleta municipais do IBGE ou pelo site: https://www.ibge.gov.br/acesso-informacao/institucional/trabalhe-conosco/34707-2022-18-recenseador-agente-censitario-municipal-e-agente-censitario-supervisor-complementar.html