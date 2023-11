Houve três acidentes na BR-376 em Jandaia nesta quinta-feira. Um dos condutores fugiu.

Nesta quinta-feira (9) foram registrados dois acidentes no trevo da Emater em Jandaia do Sul.

No primeiro, (foto acima) o condutor de um Fiat Uno, que provocou o acidente, se evadiu do local. Ele tentava atravessar a rodovia no sentido centro-bairro quando houve a colisão com um veículo que trafegava em direção a Cambira e após o acidente ele voltou com o veículo sentido centro.

No segundo, um HB-20 e um Honda Civic colidiram no mesmo local (foto abaixo). Também houve uma colisão entre uma carreta e um veículo Ecosport próximo a Metafa.

Todos os acidentes ocorreram na BR-376 e ninguém se feriu.