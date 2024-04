Honda Biz é localizada após furto em Jandaia

Conforme a PM, por volta das 18h45 desta quinta-feira (4), compareceu na sede da CIA PM de Jandaia do Sul a pessoa de XXX, a qual relatou que deixou sua motoneta HONDA/BIZ estacionada em via pública defronte sua residência e quando retornou constatou o furto da mesma. A vítima foi orientada.

Já por volta das 20h, em Patrulhamento, a equipe foi abordada por um transeunte, o qual relatou que havia feito solicitação via 190 informando que uma motoneta que teria sido furtada anteriormente nesta mesma data estaria estacionada na Rua Professor Wilson Roberto Veroni. A equipe foi até o local onde localizou a HONDA/BIZ. Diante dos fatos fora feito contato com a proprietária, que compareceu no endereço e foi encaminhada juntamente com a motoneta a delegacia para procedimentos.