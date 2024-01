Homem xinga policiais durante abordagem e recebe voz de prisão

Conforme a PM, às 20h46 de sábado (13) a equipe ROTAM realizava patrulhamento pela Avenida Getúlio Vargas em Jandaia do Sul, quando se deparou com outra equipe policial em abordagem, em frente ao chamado bar do Padunha.

Visando prestar apoio e garantir a segurança dos policiais, haja vista a grande quantidade de pessoas presentes no referido bar, a equipe ROTAM procedeu à abordagem do Sr. XXX que, após muita insistência, acatou as ordens da equipe, porém, em dado momento, ao aproximarem pessoas ao local onde acontecia a ocorrência, o autor começou a se alterar e proferiu xingamento aos policiais, sendo no mesmo instante, dada voz de prisão ao mesmo e sendo feito o uso de algemas, de acordo com a súmula vinculante n° 11 do STF devido ao receio de fuga.

Foi lavrado o BOU circunstanciado, feito TCIP para o autor, sendo o mesmo liberado.