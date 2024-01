Homem rouba chip de ex e ameaça expor fotos pessoais

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Jandaia do Sul na noite de terça-feira (2) na Rua Pedro Zanardi.

Conforme a PM, a equipe foi ao local e fez contato com a mulher, a qual afirmou que seu ex convivente, para o qual possui medida protetiva, veio até ela e roubou seu chip de telefone e a ameaçou dizendo que iria expor suas fotos pessoais nos grupos do aplicativo WhatsApp.

A solicitante informou que decidiria posteriormente se iria representar criminalmente. Foi então orientada a respeito dos prazos e procedimentos.