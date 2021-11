O acidente ocorreu por volta das 18h30 deste domingo (7) na BR 376, próximo a entrada do Distrito do Pirapó.

O motorista de um veículo Citroen, com placas de Cambira, bateu contra a defensa metálica da rodovia e foi ejetado. Ele morreu na hora.

Equipes do SAMU e PRF estivaram no local e o IML de Apucarana foi acionado para realizar a remoção do corpo.

A vítima, de 50 anos, seria morador de Cambira. Segundo a PRF, ele não usava cinto de segurança.