Homem morre atropelado em Arapongas

Em uma trágica ocorrência na noite desta terça-feira (25), um homem de 32 anos perdeu a vida após ser atropelado por dois carros na BR-369, na região do Parque Industrial de Arapongas.

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima tentou atravessar a rodovia e acabou sendo atingida por um veículo que seguia em direção a Londrina. O impacto causou o arremesso do pedestre para o outro lado da pista, onde, infelizmente, foi atropelado por outro carro.

As equipes de ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram prontamente acionadas, porém, ao chegarem no local, apenas puderam confirmar o óbito do homem.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá investigar as causas do acidente. Até o momento, a identificação da vítima ainda não foi divulgada.