Homem morre após bater carro contra barranco

Um homem, de 47 anos, morador de Marumbi, perdeu a vida após colidir seu carro contra um pequeno barranco na rodovia PR-466, entre Kaloré e Borrazópolis. O acidente ocorreu durante a madrugada, mas o veículo só foi encontrado pela manhã por motoristas que passavam pelo local. A vítima não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no local.

Uma equipe do Hospital Municipal de Kaloré foi acionada, mas apenas constatou o óbito. A Polícia Rodoviária e a Polícia Civil foram chamadas para atender a ocorrência e realizar a perícia no local do acidente. O corpo do homem, identificado como Ancelmo Pavezi da Silva ,de 47 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.