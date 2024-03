Homem foi socorrido pelo SAMU na BR-369 após ser agredido e roubado

Uma equipe da Polícia Militar de Jandaia do Sul foi acionada na manhã de sábado (2) para verificar uma caminhonete mal estacionada na beira da rodovia BR-369.

No local se tratava de uma I/Ford Ranger LTD, de cor Prata. O proprietário teria sido agredido na madrugada e estava sendo levado pelo SAMU para Apucarana para averiguações no Hospital da Providência.

O som da caminhonete foi levado.

Conforme a PM, como o proprietário não sabia falar o que havia acontecido, foi feito o boletim de furto do som e a complementação do boletim na delegacia caso haja novidades.

A caminhonete foi entregue para a família.