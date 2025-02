Homem esfaqueia ex-mulher e dono de residência em Jandaia

A equipe da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul prestou atendimento a duas vítimas de ferimento por arma branca na noite desta sexta-feira (14), sendo um homem e uma mulher.

Foi na Rua Marumbi, na região do Jardim das Flores.

Conforme a Polícia Militar, na chegada da viatura policial, a pessoa de XXXX 29 anos, estava saindo do interior da mesma e veio em direção à equipe policial, disse ter esfaqueado sua convivente e o dono da residência.

Diante do fato, recebeu voz de prisão e foi acondicionado no camburão para que fosse verificado as vítimas. Populares já haviam solicitado a equipe da Defesa Civil que em seguida chegou e deu atendimento à feminina XXXX 30 anos, que estava deitada na calçada com uma lesão na parte posterior da cabeça causada por arma branca, os cabelos cortados e toda ensanguentada, não sendo possível verificar com exatidão se havia outro ferimento pelo corpo.

Em seguida a equipe adentrou a residência onde populares disseram ter uma segunda vítima, o Sr XXXX 58 anos. Fora então feito buscas no interior da residência a qual estava com muito sangue, cabelos da vítima por todo o chão, sangue no quarto, cozinha e banheiro.

A vítima XXXX havia fugido pelos fundos da residência, sendo localizado na rua Itamy caído na calçada. Uma pessoa estava estancando os ferimentos até a chegada da ambulância. Novamente a Defesa Civil prestou os primeiros socorros à XXXX, então uma ambulância do município chegou no local para prestar apoio, onde as vítimas inicialmente foram encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora de Fátima.

Em seguida a equipe policial deslocou até a delegacia de Polícia Civil para entrega do autor. Segundo populares, mais cedo XXXX estava em um bar na companhia de XXXX e após isso foram até a casa deste. Uma feminina de nome XXXX foi até a casa de XXXXX para cobrar uma dívida, mas diante da recusa ela disse que este iria se arrepender de não ter pago. Posteriormente XXXX foi até a casa de XXXX e disse que sua convivente estava na casa de XXXX. Este foi até o local, pulou o muro da residência e cometeu as agressões. XXXX conseguiu relatar a equipe que havia terminado o relacionamento com o autor na data de hoje.

Os nomes não foram divulgados.

