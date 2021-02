Homem é preso por porte ilegal de arma em Novo Itacolomi

Na tarde deste domingo (14), um homem foi preso por porte irregular de arma de fogo em Novo Itacolomi.

De acordo com informações do Tenente Thiago, Durante o patrulhamento, os policiais avistaram um automóvel VW POLO, sendo dada voz de abordagem no pátio de posto de combustíveis. Do veículo saiu o motorista que foi identificado e nada de ilícito com ele, mas no carro foi localizado uma pistola Airsoft de marca Taurus, réplica da pistola 24/7, em um coldre. No console central havia um revólver da marca Rossi calibre .38 com numeração suprimida, municiado com três munições intactas e duas deflagradas e mais quatro deflagradas, também no console central, e em uma gaveta no painel do veículo foi localizado um par de algemas.

Questionado se o mesmo teria a documentação para porte da arma, este relatou ser segurança mas não teria a documentação necessária para porte nem o registro da arma.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem de 23 anos por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado para 17 SDP de Apucarana para providências.

O veículo tinha pendências administrativas e foi apreendido.