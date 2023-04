Homem é preso pela Polícia Ambiental em ilha do Rio Ivaí

A equipe de fiscalização ambiental recebeu uma denúncia anônima de crimes ambientais em uma ilha localizada no Rio Ivai, próximo ao município de São João do Ivai. De acordo com informações, estaria ocorrendo pesca predatória e caça ilegal de animais na região. Ao chegar no local, os policiais encontraram o caseiro da ilha em posse de duas armas de fogo em situação irregular, além de várias munições e equipamentos utilizados para pesca predatória.

Diante dos fatos, o responsável foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí, juntamente com todo o material apreendido, para as devidas providências legais.